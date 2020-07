Camici dal cognato di Fontana, il dg della centrale acquisti della Regione Lombardia chiede di essere assegnato a nuovo incarico (Di venerdì 10 luglio 2020) Filippo Bongiovanni, fino ad oggi direttore generale di Aria spa, ha chiesto di essere assegnato a nuovo incarico. La centrale acquisti della Regione Lombardia, guidata dall’ex finanziere, è nel mirino della procura di Milano che sta indagando sulla fornitura da 513mila euro di Camici e altro materiale, poi trasformata in donazione, da parte della Dama, società di cui la moglie del governatore Attilio Fontana detiene una quota e di cui il cognato Andrea Dini è titolare. Il passo di Bongiovanni, una dimissione “mascherata” nonostante abbia incassato la “piena ... Leggi su ilfattoquotidiano

