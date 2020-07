California, i condannati alla pena capitale muoiono di coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) In California è in vigore dallo scorso anno una moratoria sulla pena di morte. Ma i condannati alla pena capitale muoiono ugualmente: di Covid-19. Nella nota prigione di San Quintino la pandemia è entrata con una velocità autostradale. I contagi a inizio luglio erano 1436: di questi, 1369 risultavano ancora “attivi”, 48 erano stati “risolti” (gli aggettivi sono quelli dei comunicati ufficiali) e di 13 prigionieri non si sa come stiano e se siano ancora vivi, dopo che sono stati rilasciati. I (...) - Mondo / California, pena di Morte, USA, , pena capitale, coronavirus Leggi su feedproxy.google

visodiprimavera : RT @RiccardoNoury: In California c'è una moratoria sulle esecuzioni ma i condannati alla pena capitale muoiono lo stesso: di Covid-19 https… - PaoloPignocchi : California, i condannati alla pena capitale muoiono di coronavirus - RiccardoNoury : In California c'è una moratoria sulle esecuzioni ma i condannati alla pena capitale muoiono lo stesso: di Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : California condannati California, i condannati alla pena capitale muoiono di coronavirus AgoraVox Italia California, i condannati alla pena capitale muoiono di coronavirus

In California è in vigore dallo scorso anno una moratoria sulla pena di morte. Ma i condannati alla pena capitale muoiono ugualmente: di Covid-19. Nella nota prigione di San Quintino la pandemia è ent ...

Email Yahoo violate cercando porno: la condanna

Ha violato migliaia di account alla ricerca di immagini e video espliciti: sconterà la pena presso il domicilio, per i prossimi cinque anni. 34 anni residente nella cittadina californiana di Tracy, Re ...

In California è in vigore dallo scorso anno una moratoria sulla pena di morte. Ma i condannati alla pena capitale muoiono ugualmente: di Covid-19. Nella nota prigione di San Quintino la pandemia è ent ...Ha violato migliaia di account alla ricerca di immagini e video espliciti: sconterà la pena presso il domicilio, per i prossimi cinque anni. 34 anni residente nella cittadina californiana di Tracy, Re ...