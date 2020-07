California, i condannati alla pena capitale muoiono di coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) In California è in vigore dallo scorso anno una moratoria sulla pena di morte. Ma i condannati alla pena capitale muoiono ugualmente: di Covid-19. Nella nota prigione di San Quintino la pandemia è entrata con una velocità autostradale. I contagi a inizio luglio erano 1436: di questi, 1369 risultavano ancora “attivi”, 48 erano stati “risolti” (gli aggettivi sono quelli dei comunicati ufficiali) e di 13 prigionieri non si sa come stiano e se siano ancora vivi, dopo che sono stati rilasciati. I (...) - Mondo / California, pena di Morte, USA, , pena capitale, coronavirus Leggi su feedproxy.google

Il governatore dem della California Gavin Newsom ha ordinato di accelerare il rilascio di circa 8.000 detenuti per limitare la diffusione del coronavirus nella popolazione carceraria dello Stato e nel ...

