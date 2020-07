Calciomercato Torino – Pronto a chiudere l’acquisto di un centrocampista svincolato (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Calciomercato Torino inizia a prendere forma dopo la vittoria in rimonta sul Brescia che può essere salutata come una salvezza anticipata. Questa vittoria ottenuta può quindi sbloccare alcune situazioni riguardanti il futuro. Il nodo allenatore Ormai del tutto svanito il sogno Juric, che proprio poco fa ha affermato che il suo futuro sarà ancora legato al Verona o nel caso all’estero e la sicura non riconferma di Longo, il primo nodo da sciogliere per Cairo è quello relativo all’allenatore. In corsa ci sono sempre Giampaolo e Pioli, sembra proprio che il nome del prossimo trainer granata esca da questi due a meno di sorprese al momento non preventivabili. Entrambi al momento hanno le stesse possibilità di sedere sulla panchina granata, anche se Pioli dopo l’ottimo finale di stagione con il Milan ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Toro, l’incertezza blocca il mercato: la salvezza per Bonaventura e Joao Pedro Toro.it Juve-Atalanta per Fabio Paratici: c’è un osservato speciale tra i nerazzurri

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, nel mirino della Juve per il prossimo calciomercato sarebbe sempre attuale la ricerca di un terzino sinistro. C’è Gosens nel mirino dunque. Corriere ...

Al via la preparazione per la gara contro il Cagliari, Barak: “Ogni partita una finale. È questa la mentalità per salvarsi”

Parla il centrocampista ceco arrivato nel mercato di gennaio e che nella sfida contro i biancocelesti è stato uno dei migliori. L’infermeria piano piano si svuota. Dopo l’impresa tutto cuore, fatica e ...

