Calciomercato Roma, contatti con il Manchester United per Smalling (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha ricontattato il Manchester United per cercare di trattenere Smalling Nelle ultime ore la Roma ha ripreso i contatti con il Manchester United per cercare di acquistare Chris Smalling. La proposta giallorossa è un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. In questo modo il difensore centrale potrà giocare i restanti match dell’Europa League con la società capitolina. Attualmente il Manchester United ha rinnovato il prestito di Smalling solamente fino al termine del campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

8110JR : RT @romanewseu: Roma, trovato l’accordo con il #Manchester per #Smalling: le cifre #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - romanewseu : Roma, trovato l’accordo con il #Manchester per #Smalling: le cifre #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato… - PagineRomaniste : #ASRoma-#Smalling ci siamo. Il #ManchesterUnited accetta l'offerta con l'obbligo di riscatto a 17 milioni… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, in dirittura d'arrivo l'acquisto di Smalling: prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17 mln… - FantaMasterApp : 'La Juve ha scelto Zaniolo: arriva la conferma, ora la Roma trema' -

