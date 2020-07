Calciomercato Napoli, altri quattro rinnovi in arrivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. “Con reciproca soddisfazione De Laurentiis e Giuntoli hanno vinto la scommessa di Gennaro Gattuso. Il tecnico si è caricato addosso la squadra nel migliore dei modi, probabilmente se fosse arrivato prima, la squadra si sarebbe giocata un posto Champions. Il rinnovo contrattuale arriverà a bocce ferme, tra qualche settimana o alla fine del campionato, comunque arriverà”. “Insieme a Di Lorenzo e Mario Rui, arriveranno i rinnovi contrattuali anche di Zielinski e Maksimovic. Sono accordi definiti, poi bisognerà vedere come vorrà annunciarli cinematograficamente Aurelio De Laurentiis, tutti e quattro sono stati ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - calciomercato_m : SKY - Osimhen-Napoli, manca solo l'ok definitivo dell'attaccante, c'è ottimismo in casa Napoli… - HauserM21 : RT @NicoSchira: #Rangnick già attivo nella costruzione del nuovo #ACMilan. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Dominik #Szoboszlai,… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli #Koulibaly Sky, Ugolini: “Koulibaly? Napoli può stare tranquillo, ha un contratto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Pedullà: “Trattativa chiusa… ma è saltato tutto!” Mondo Udinese Sorteggi Champions: Atalanta-Psg, Real o City per la Juve

Corsa a ostacoli per il Napoli: il ritorno col Barcellona ... I maggiori campionati d’Europa – ad eccezione della Francia – sono ripresi, ora il Calcio infila la curva più spettacolare: quella del ...

Jonker, il tecnico che ha lanciato Osimhen: "Sfacciato e forte. Ma non lo considerate una stella"

Mente leggera, tantissima passione per il calcio e una sorprendente velocità in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Con queste tre armi un Victor Osimhen appena 18enne convinse nel 2017 i ...

Corsa a ostacoli per il Napoli: il ritorno col Barcellona ... I maggiori campionati d’Europa – ad eccezione della Francia – sono ripresi, ora il Calcio infila la curva più spettacolare: quella del ...Mente leggera, tantissima passione per il calcio e una sorprendente velocità in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Con queste tre armi un Victor Osimhen appena 18enne convinse nel 2017 i ...