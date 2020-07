Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino, Roma in allarme (Di venerdì 10 luglio 2020) Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino dei bianconeri, la Roma è in allarme perché l’offerta del club piemontese potrebbe essere irrinunciabile sia per la società che per il giocatore. L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre proprio con la notizia dell’interesse della Juventus per il talento giallorosso che è appena tornato a giocare dopo il recupero dall’infortunio al crociato subìto proprio contro i bianconeri nello scorso inverno. Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino, Roma in allarme La Juventus potrebbe approfittare della situazione economica problematica ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - Eurosport_IT : Edicola #10luglio: Juventus, #Higuain per arrivare a Federico #Chiesa? #SerieA #Calciomercato - blvckgnr : L'acquisto più importante del calciomercato italiano. Uno dei due giocatori più forti del mondo gioca in Italia, in… - StoriaAmore79 : Colpo Juve, mossa mostruosa di Paratici: il giocatore può arrivare a rate come Cuadrado! NUOVO COLPO??… - CronacheTweet : #Juventus - #Zaniolo: si può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, bufera Sarri: sarà esonero? Ecco cosa sappiamo Juvenews.eu Mihajlovic e Fabbri, esempi di cosa non va in Serie A

Due i fatti più importanti della 31.esima giornata di Serie A che si concluderà con i posticipi di stasera Spal - Udinese e Verona - Inter. La doppia sconfitta al vertice di Lazio e Juventus? L'ennesi ...

Inter, l’ultimo quarto d’ora è horror: buttati oltre dieci punti

Milano, 10 luglio 2020 – C’è un’Inter che si butta via nel finale e lascia punti per strada fondamentali nella lotta Scudetto. Il problema rimonte subite inizia a diventare troppo grosso per non esser ...

