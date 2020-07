Calciomercato Juventus, pronto l’affondo per Zaniolo: i bianconeri hanno già una strategia da seguire (Di venerdì 10 luglio 2020) La Juventus ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, il gioiello della Roma piace eccome alla società bianconera, pronta a mettere sul piatto un bel gruzzoletto per regalare a Sarri il talento più cristallino del calcio italiano. Francesco Pecoraro/Getty ImagesAl momento l’ex Inter sta recuperando il ritmo partita dopo un grave infortunio, Fonseca gli ha regalato qualche minuto anche contro il Parma, scampoli di partita in cui Zaniolo ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus lo osserva e valuta la situazione, sfruttando anche la non certo rosea situazione economica della Roma, in cerca di acquirenti dopo la decisione di Pallotta di vendere il club. I bianconeri potrebbero inserirsi in questa crepa, mettendo magari ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Jolly #Higuain nella corsa a #Chiesa ?? #CMITmercato - calciomercato_m : TUTTOSPORT - La Juventus su Milik, ecco le possibili contropartite da proporre al Napoli - Forza_RomaIt : ??CALCIOMERCATO ROMA?? La Juve ritorna su Zaniolo! ? Nicolò Zaniolo da poco è ritornato sui campi di gioco della Se… - FantaMasterApp : 'Juve, pazza idea di scambio con la Fiorentina: la chiave può essere Higuain' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, colpo da 70 milioni: nuova idea pazzesca! Juvenews.eu Ibra: «Rangnick? Non so chi sia. E non so se resto

Il centravanti svedese fa discutere dopo la vittoria contro la Juventus (CalcioMercato.it) Significa non porsi limiti, sullo sfondo di una consapevolezza costante: “Rappresentare un po’, con le nostre ...

Milan, rabbia Ibrahimovic: bordate contro Rangnick e Gazidis

Zlatan Ibrahimovic torna a scuotere il Milan in un’intervista a Sportweek. L’attaccante svedese, che al termine della stagione lascerà con ogni probabilità il club rossonero dopo i contrasti con l’amm ...

Il centravanti svedese fa discutere dopo la vittoria contro la Juventus (CalcioMercato.it) Significa non porsi limiti, sullo sfondo di una consapevolezza costante: “Rappresentare un po’, con le nostre ...Zlatan Ibrahimovic torna a scuotere il Milan in un’intervista a Sportweek. L’attaccante svedese, che al termine della stagione lascerà con ogni probabilità il club rossonero dopo i contrasti con l’amm ...