Calcio Napoli, Lozano ha conquistato tutti e viaggia verso la riconferma (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono bastate poche partite perché il messicano, non più oggetto misterioso, si mettesse in mostra con la maglia del Calcio Napoli, conquistandosi la riconferma. Entra, fa gol, decide e chiude le partite. Così Hirving Lozano mette i dubbi a chi lo aveva già bocciato, così prova a convincere spezzone di partita dopo un altro che non è un fallimento ma che solo ora si è ambientato al Calcio italiano e può valere i 38 milioni sbordati dal Calcio Napoli per averlo. Lo aveva fatto a Verona, entrando all’86’ e chiudendo la partita con un gol 4′ dopo, lo ha fatto a Genova, entrando al 64’e realizzando il 2-1 finale due minuto dopo. Il riscaldamento lo fa con i gol questo attaccante messicano ... Leggi su 2anews

