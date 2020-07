Cake Star, Katia Follesa pure! (Di venerdì 10 luglio 2020) Katia Follesa - Cake Star In un genere ormai inflazionato, quello della cucina in TV, c’è chi è riuscita farsi largo. No, non mangiando, ma portando il suo piatto forte – ironia e spontaneità – a brillare tra chef, pasticceri, ristoranti stellati e tutto ciò che passa, anche fin troppo in abbondanza, da forni e fornelli al piccolo schermo. Ci riferiamo a Katia Follesa, al timone con il pasticcere Damiano Carrara di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, ripartito nel venerdì sera di Real Time. L’ex comica di Zelig è ormai di casa: conduce il programma dal 2018 ed è finita spesso sotto il tendone del più celebre Bake Off con gli spinoff Junior, Extra Dolce e Stelle di ... Leggi su davidemaggio

ViolaVenere74 : RT @ComuneParma: ?? ?? DOPPIO APPUNTAMENTO PER LA NOSTRA CITTA' QUESTA SERA IN TV ????21.10 canale Real Time Sarà la pasticceria di Parma pro… - Amanda_R66 : RT @ComuneParma: ?? ?? DOPPIO APPUNTAMENTO PER LA NOSTRA CITTA' QUESTA SERA IN TV ????21.10 canale Real Time Sarà la pasticceria di Parma pro… - emiliaromagnago : Stasera Parma sarà la protagonista della puntata di “Cake Star” in onda su Real Time e di “Save the date”… - parmawelcomeoff : RT @ComuneParma: ?? ?? DOPPIO APPUNTAMENTO PER LA NOSTRA CITTA' QUESTA SERA IN TV ????21.10 canale Real Time Sarà la pasticceria di Parma pro… - arifdezaghi : RT @ComuneParma: ?? ?? DOPPIO APPUNTAMENTO PER LA NOSTRA CITTA' QUESTA SERA IN TV ????21.10 canale Real Time Sarà la pasticceria di Parma pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cake Star Stasera Parma sarà la protagonista della puntata di "Cake Star" in onda su Real Time e di "Save the date" Emilia Romagna News 24 Cake Star, Katia Follesa pure!

In un genere ormai inflazionato, quello della cucina in TV, c’è chi è riuscita farsi largo. No, non mangiando, ma portando il suo piatto forte – ironia e spontaneità – a brillare tra chef, pasticceri, ...

Cake Star a Vicenza

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

In un genere ormai inflazionato, quello della cucina in TV, c’è chi è riuscita farsi largo. No, non mangiando, ma portando il suo piatto forte – ironia e spontaneità – a brillare tra chef, pasticceri, ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...