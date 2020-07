Cagliari. Approvati gli elenchi per l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica dei frequentanti il precedente anno (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono stati Approvati e sono disponibili per la consultazione nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri Bandi e Avvisi” del portale istituzionale www.comune.Cagliari.it, gli elenchi delle domande pervenute per l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica per l’anno Scolastico 2020/2021, presentate dai frequentanti il precedente anno Scolastico. Con successivo provvedimento, saranno approvate le graduatorie dei partecipanti con l’indicazione dei candidati idonei. Chi non trovasse il proprio nominativo negli elenchi pubblicati, potrà presentare, entro sette giorni dalla pubblicazione della determina n.4322/2020, la ... Leggi su laprimapagina

Cagliari, 10 lug 16:30 - (Agenzia Nova) - Sei milioni e mezzo per la nuova Università di Olbia. Con la delibera approvata nella seduta di ieri la giunta regionale - riferisce una nota - ha stanziato l ...

