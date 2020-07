Burioni: "L'immunità di gregge? Servirà il vaccino: tramite infezione naturale è impossibile" (Di venerdì 10 luglio 2020) “L’immunità di gregge è impossibile tramite infezione naturale: per raggiungerla bisognerà attendere il vaccino”. A scriverlo è il virologo Roberto Burioni sul sito di divulgazione scientifica MedicalFacts, da lui fondato.“Come per tutte le altre infezioni per l’immunità di gregge ci vuole il vaccino. Nel frattempo - senza paura e senza panico - continuiamo a vivere la nostra vita di sempre con qualche precauzione in più”.E prosegue spiegando: La grandissima parte della popolazione (sopra l’80%) non è entrata in contatto con il virus, anche nelle zone ... Leggi su huffingtonpost

