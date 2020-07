Brutte notizie dal bollettino. Nuovo picco di contagi: 276 nelle ultime 24 ore. Quasi la metà individuati in Lombardia. I malati sono ancora oltre 13mila (Di venerdì 10 luglio 2020) sono 276 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 229). Quasi la metà (135) sono in Lombardia, 53 in Emilia-Romagna e 23 nel Lazio. Quattro, secondo quanto riferisce il bollettino del ministero della Salute (qui la mappa), le regioni dove non si registrano nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I morti sono stati 12, come ieri, e portano il totale delle vittime a 34.938. I pazienti ancora positivi sono 13.428 (-31 rispetto a ieri). In calo, invece, il numero dei ricoveri: 27 in meno nei reparti ordinari (844) e 4 in meno nelle terapie intensive (65). I pazienti ancora in isolamento domiciliare ... Leggi su lanotiziagiornale

simone_frosini : RT @claudiocerasa: Brutte notizie per l’Italia giustizialista. La commissione di inchiesta sul Trivulzio ha smontato le accuse sulle morti… - Heritagesrl : Brutte notizie. I dati non incoraggiano. Proprio per questo bisogna tronare a visitare i #musei. #savetheculture - Kubrickaddicted : @ipofisi Io ci andrò fra non molto quindi potrò recarti ( brutte ) notizie riguardo le temperature. Stessa esperien… - lucia25968868 : RT @claudiocerasa: Brutte notizie per l’Italia giustizialista. La commissione di inchiesta sul Trivulzio ha smontato le accuse sulle morti… - madliber : RT @claudiocerasa: Brutte notizie per l’Italia giustizialista. La commissione di inchiesta sul Trivulzio ha smontato le accuse sulle morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Brutte notizie dal bollettino. Nuovo picco di contagi: 276 nelle ultime 24 ore. Quasi la metà individuati in Lombardia. I malati sono ancora oltre 13mila LA NOTIZIA Hideo Kojima ricorda Ennio Morricone guardando Il buono, il brutto, il cattivo

Anche Hideo Kojima ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Ennio Morricone, guardando Il buono, il brutto, il cattivo. Anche Hideo Kojima ha voluto ricordare lo scomparso compositore ital ...

Adam Smith (Bournemouth) sbatte la testa contro Davies e perde i sensi per 8 minuti

Infortunio choc per Adam Smith, difensore del Bournemouth, dopo il terribile colpo alla testa in uno scontro di gioco con Ben Davies, difensore del Tottenham. È accaduto nel match di Premier di ieri s ...

Anche Hideo Kojima ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Ennio Morricone, guardando Il buono, il brutto, il cattivo. Anche Hideo Kojima ha voluto ricordare lo scomparso compositore ital ...Infortunio choc per Adam Smith, difensore del Bournemouth, dopo il terribile colpo alla testa in uno scontro di gioco con Ben Davies, difensore del Tottenham. È accaduto nel match di Premier di ieri s ...