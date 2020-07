Brasile, Bolsonaro difende l’idrossiclorochina: “Ha funzionato con me, grazie a Dio” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ho preso l’idrossiclorochina e sto bene. Ha funzionato, grazie a Dio”. Un Bolsonaro positivo sulla cura per il coronavirus dopo che era risultato positivo al test nei giorni scorsi. Dopo aver sottovalutato la potenza del covid e la drammatica situazione del Brasile, ora difende la cura: “questa medicina funziona. Non è obbligatorio assumerla, ma non può essere vietata a chi è infetto e vuole curarsi”, ha spiegato. L'articolo Brasile, Bolsonaro difende l’idrossiclorochina: “Ha funzionato con me, grazie a Dio” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

