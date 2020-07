Boschi: "Revoca ad Autostrade sbagliata. Il governo rischia tutti i giorni" (Di venerdì 10 luglio 2020) Per Maria Elena Boschi, la Revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia per la gestione del Ponte di Genova sarebbe un errore: “Se in due anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la Revoca è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. La Revoca “espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario. “Oggi il governo rischia, ma perché rischia tutti i giorni”. Oltre alla questione economica, tutto ciò potrebbe creare “incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro”, oltre a ” scatenare una guerra legale che ... Leggi su huffingtonpost

