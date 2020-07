Borgo Ostia Antica, nuova illuminazione da Roma Capitale e Acea (Di venerdì 10 luglio 2020) Il sindaco Virginia Raggi e Giovanni Papaleo, direttore operativo di Acea, hanno inaugurato il rinnovato impianto di illuminazione artistica del Borgo di Ostia Antica. Presente anche il presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo. Situato tra il sito archeologico di Ostia Antica e le rive del Tevere, il complesso è costituito da un piccolo nucleo di case racchiuso da una cinta muraria, con una piazza su cui affacciano abitazioni quattrocentesche. Al suo interno si trovano il Castello di Giulio II, ora illuminato da 28 proiettori a led, e la basilica paleocristiana di Sant’Aurea, irradiata da altri 5 proiettori. La visibilità della rete stradale circostante, inoltre, è stata potenziata grazie alla sostituzione di 15 corpi illuminanti. Il ... Leggi su laprimapagina

Il sindaco Virginia Raggi e Giovanni Papaleo, direttore operativo di ACEA, hanno inaugurato il rinnovato impianto di illuminazione artistica del Borgo di Ostia Antica. Presente anche il presidente del ...

