Bonus baby sitter, fondi esauriti per medici e infermieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarebbero terminati i fondi pubblici per il Bonus baby sitter messi a disposizione dal governo col decreto Rilancio. In particolare, non ci sarebbe più budget per medici, infermieri e operatori socio sanitari, per i quali erano stati messi a disposizione fondi più altri: duemila euro invece che i 1.200 dei lavoratori del settore privato. All’Inps sono arrivate più di 750 mila domande tra pubblico e privato. L’Inps sta continuando ad accogliere le domande in attesa di un rifinanziamento del budget ma i 67,7 milioni messi a disposizione dal governo con il decreto Rilancio per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sono stati sforati. Bonus baby sitter anche ... Leggi su quifinanza

