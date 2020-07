Bonus 600 euro maggio 2020: le nuove istruzioni dell’Inps (Di venerdì 10 luglio 2020) Bonus 600 euro maggio 2020: le nuove istruzioni dell’Inps Con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020 l’Inps ha fornito nuove istruzioni e chiarimenti sul Bonus 600 euro per il mese di maggio 2020. Relativamente ai liberi professionisti, l’Istituto ha ricordato che l’indennità spetta solo a quei lavoratori che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre dell’anno 2019. Bonus 600 euro maggio 2020 per liberi professionisti: come funziona Per ciò che concerne ... Leggi su termometropolitico

MarcoTalluto : RT @paolocristallo: - Bonus 600 ? (2 mensilità) - Contributo a fondo perduto ? - Abolizione IRAP ? - 60% sconto affitto ? Un amico con la… - Cristina6013 : @Marius13112004 @VincenzoVitale_ Dopo il bonus 600 ora la gente sta ricevendo i 1000 € a fondo perduto e li danno in 15/20 giorni. - FPuggini : RT @paolocristallo: - Bonus 600 ? (2 mensilità) - Contributo a fondo perduto ? - Abolizione IRAP ? - 60% sconto affitto ? Un amico con la… - Monica_ItaliaV : @VincenzoVitale_ Perché sono un avvocato e per gli iscritti alle casse di previdenza private il bonus di 600 euro e… - marino29b : RT @paolocristallo: - Bonus 600 ? (2 mensilità) - Contributo a fondo perduto ? - Abolizione IRAP ? - 60% sconto affitto ? Un amico con la… -