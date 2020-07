Bologna,ora l’obiettivo finale è l’ottavo posto (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ fallito il salto di qualità del Bologna con la sconfitta interna contro il Sassuolo che non ha dato seguito alla vittoria contro l’Inter a San Siro. A mente fredda bisogna fare dei passi indietro, ricordando quale era l’obiettivo stagionale dei rossoblù; non si parlava di qualificazione immediata all’Europa League ma migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Con tutte le vicende extracalcistiche susseguitesi, il Bologna ha disputato un’ottima stagione con la salvezza virtualmente conquistata anche se alcuni exploit esterni contro Roma, Napoli e Inter avevano dato l’impressione che la stessa potesse concludersi in maniera ancora più trionfale; analizzando ancora a mente fredda la squadra non ha ancora la struttura adeguata per lottare ai piani semi-alti della classifica ma sicuramente ... Leggi su news.superscommesse

Il nuovo focolaio a Bologna - ancora in un’azienda di logistica Dopo la Bartolini, è la volta del focolaio TNT. Sempre a Bologna . Nella sede dell’azienda di logistica che si trova in via della Salute (una vera e propria ironia della sorte), sono stati registrati 18 contagi da coronavirus, dopo che ...

Dopo la Bartolini, è la volta del TNT. Sempre a . Nella sede dell’azienda di che si trova in via della Salute (una vera e propria ironia della sorte), sono stati registrati 18 contagi da coronavirus, dopo che ... Meteo Bologna domani sabato 11 luglio : temporali serali Previsioni Meteo Bologna di domani sabato 11 luglio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Bari e provincia di domani sabato 11 luglio . Rimani connesso con Meteo Week. clicca qui Meteo Bologna ...

Previsioni di 11 : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Bari e provincia di 11 . Rimani connesso con Week. clicca qui ... Meteo BOLOGNA : dal CALDO ai TEMPORALI - con calo termico Il Meteo su BOLOGNA vedrà tempo assolato e CALDO venerdì, con la temperatura che potrà raggiungere anche i 35 gradi. Sabato è atteso un peggioramento tra pomeriggio e sera, con rischio di TEMPORALI anche forti. ...

channeldraw : Grazie Bologna! 'Ora è ufficiale: Patrick Zaki sta per diventare bolognese a tutti gli effetti. Ieri pomeriggio il… - gabryeleminogue : RT @lucacarboni: Ora brindiamo al tramonto Di un altro giorno che muore... Da mezzanotte la canzone dell’estate sarà finalmente fuori... No… - Feffer_One : @smemorina57 Ciao Lucy. A Bologna ho camminato tanto ?????? ora mi serve una doccia per recuperare le forze necessarie ad uscire ancora - Feffer_One : @alevr67 Ciao Ale. 10mila passi sotto il sole di Bologna ???????? Ora doccia poi di nuovo fuori... ...sarà un Weekend impegnativo ???????? - jumperix : RT @MarcoAMunno: Con Adrian Banks, Ethan Happ e Pietro Aradori ora nel roster, la Fortitudo Bologna ha in squadra i tre migliori realizzato… -