Bologna, accolto il ricorso per Soriano: sarà in campo contro il Parma (Di venerdì 10 luglio 2020) Buone notizie per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic: Roberto Soriano sarà in campo contro il Parma. accolto il ricorso Sorridono Bologna e Sinisa Mihajlovic. Il club felsineo ha vinto il ricorso per Soriano: il giocatore, espulso a Milano con l’Inter e squalificato per due turni, potrà giocare domenica a Parma. Il centrocampista, dopo un fallo molto dubbio fischiato da Pairetto aveva detto: “mamma mia che scarso”. Era stato allontanato dal campo e si era preso due turni di stop. Il ricorso, attraverso una videoconferenza con la Corte d’Appello Federale, come da prassi in tempi di Covid, è appena stato ... Leggi su calcionews24

