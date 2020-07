Bollettino Covid 10 luglio, pochissimi deceduti ma ancora tanti contagi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il nuovo Bollettino Covid del 10 luglio mostra un ennesimo crollo del numero dei deceduti ma il numero dei nuovi contagi resta stabile. Come ogni giorno, la Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno diramato da pochi minuti il Bollettino Covid sulla situazione del Coronavirus ad oggi, 10 luglio. Buone notizie dal numero dei deceduti che crolla ulteriormente: sono soltanto 12 i morti a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore. Stabile invece ancora il numero dei nuovi contagi che si attestano a 276. +295 i guariti dell’ultima giornata mentre i casi attuali di soggetti positivi al Coronavirus in tutto lo stivale si ... Leggi su bloglive

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID__19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e della #Calabria #Coronavirus #COVID__19 - sportface2016 : LIVR - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - SStanizzi : NUOVO BOLLETTINO! Casi totali: 242.639 (+276) Deceduti: 34.938 (+12) Guariti: 194.273 (+295) Attualmente positivi:… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna e del #Molise #Coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Fanpage.it

Questa è la mappa del contagio in Italia. Qui i bollettini dei giorni scorsi. Qui un ritratto delle vittime del Covid-19, diffuso dall’Istituito superiore di Sanità. Il dato fornito qui sotto, e ...Salgono i contagi per coronavirus: sono 276. Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia Toscana In Toscana sono 2 i nuovi casi di coronavirus, 1 decesso e 8 guarigioni. Sono i dati riportati dal bollett ...