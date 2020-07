Boldi lascia la fidanzata perché ancora innamorato della moglie morta: «un atto di onestà» (Di venerdì 10 luglio 2020) Massimo Boldi lascia la fidanzata, di 34 anni più giovane, perché ancora legato alla moglie, morta nel 2004 per un male incurabile. Lo racconta al settimanale Oggi e Libero riprende la sua confessione. Un anno fa Boldi aveva presentato al pubblico la sua compagna, Irene Fornaciari. L’aveva conosciuta su un treno e se ne era innamorato. Ma l’amore per la moglie Marisa si è rivelato ancora vivissimo e il suo lutto probabilmente non ancora elaborato. L’attore racconta che la scelta di lasciare Irene è stata un «atto di onestà». Le avrebbe potuto «dare troppo poco» perché ... Leggi su ilnapolista

