Black lives matter vuole censurare “Hazzard” Gli attori | “Delirio politicamente corretto”

Washington, 10 lug – Ormai la furia censoria di Black lives matter non si ferma più. Dopo aver colpito un classico immortale del cinema come Via col vento, ora i Torquemada dell'antirazzismo hanno preso di mira anche Hazzard. La colpa della famosa serie televisiva degli anni Ottanta? I protagonisti guidano una Dodge Charger del '69 che si chiama Generale Lee e che sul tettuccio porta la bandiera confederata. Un vero crimine di lesa maestà antirazzista, ovviamente, quello di esibire un simbolo di «oppressione» e chiamare una macchina con il nome del grande condottiero sudista. «Hazzard attaccata ingiustamente» Per tutti questi motivi, i talebani di Black lives matter hanno chiesto ad Amazon di rimuovere Hazzard dal suo catalogo.

