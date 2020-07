Binotto: "Al Mugello per festa Ferrari, sarà incredibile" (Di venerdì 10 luglio 2020) MARANELLO - " Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille Gran Premi della Scuderia Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un'opportunita' incredibile. L'Autodromo del ... Leggi su corrieredellosport

F1Carcarla : #F1 #StyrianGP 10/07/2020 H 11.00: Binotto: lavoriamo per portare il pubblico al Mugello H 11.39: - Tluigi15 : RT @antorendina: Ah Binotto ha detto che stanno lavorando per avere il pubblico al Mugello? Aveva detto anche che Vettel era la prima opzio… - Nicosig1997 : RT @antorendina: Ah Binotto ha detto che stanno lavorando per avere il pubblico al Mugello? Aveva detto anche che Vettel era la prima opzio… - FreCOBHC : RT @antorendina: Ah Binotto ha detto che stanno lavorando per avere il pubblico al Mugello? Aveva detto anche che Vettel era la prima opzio… - FStuppia : RT @antorendina: Ah Binotto ha detto che stanno lavorando per avere il pubblico al Mugello? Aveva detto anche che Vettel era la prima opzio… -