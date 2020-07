Bimbo nato con la spirale in mano, la foto fa il giro del mondo: ma non è come sembra (Di venerdì 10 luglio 2020) La foto che ha fatto il giro del mondo è un mezzo fake. Lo scatto che ritrae il neonato con la (fallimentare) spirale della madre in mano, insomma, è frutto di una piccola forzatura. Non un vero e proprio fake, ma giusto un piccolo aggiustamento in corso d’opera. Ma andiamo con ordine. Su Facebook è stata condivisa da oltre quattromila utenti, e commentata da altrettanti, la foto in primo piano di un Bimbo di 3 chili e duecento grammi appena nato all’ospedale Hai Pong International in Vietnam. Bimbo che stringeva nella manina una spirala a rilascio ormonale. Metodo contraccettivo che la sua mamma, una 34enne con già altri due figli, aveva scelto per non rimanere incinta. ... Leggi su ilfattoquotidiano

