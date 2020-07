"Berlusconi vuole suicidarsi?". Molinari, dalla Lega un (chiarissimo) messaggio al leader di Forza Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) L'apertura di Romano Prodi a Silvio Berlusconi in maggioranza, nonché l'apertura dello stesso Cavaliere a un nuovo governo in una recente intervista a Il Giornale, agitano la Lega, contrarissima a qualsiasi intesa con Pd o M5s. E così, a commentare il quadro politico, ci pensa Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, il quale intervistato da Repubblica non usa giri di parole: "Forza Italia vuole andare a fare la stampella di Pd e M5s? Sarebbe un suicidio", premette tranchant. E ancora: "È un film già visto, da Monti a Letta per finire con il Nazareno. Ma non credo che in questo momento Berlusconi abbia una convenienza politica a lasciare il centrodestra". Secondo Molinari, le apertura di ... Leggi su liberoquotidiano

