Berlusconi: «Prodi parla bene di me? Strano, per vent’anni mi ha sempre demonizzato» (Di venerdì 10 luglio 2020) Qualcuno tra i parlamentari azzurri l’ha definita la “strana coppia”. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Acerrimi nemici in campagna elettorale, si sono ritrovati qualche settimana fa sulle stesse posizioni riguardo il Mes. Poi, è persino arrivato un vero e proprio endorsement politico da parte dell’ex leader dell’Ulivo. Che ha spiazzato tutti, forse lo stesso Cav: «Non è certo un tabù l’ingresso di Forza Italia in maggioranza». Berlusconi e il riconoscimento “tardivo” Parole che hanno mandato in fibrillazione il centrosinistra e creato più di qualche imbarazzo nel centrodestra. Berlusconi ufficialmente tace, ma a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore, avrebbe confidato che si ... Leggi su secoloditalia

FMCastaldo : Le opposizioni ci attaccano sulla #Revoca? È una barzelletta. Ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il… - marcotravaglio : PROMEMORIA/1 Romano Prodi, alla festa del quotidiano che in tempi ormai remoti fu la palestra dell’antiberlusconism… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Prodi e la sinistra bussano alla por… - Europeo91785337 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Dopo l'apertura di Prodi a Berlusconi dal cesto di ciliegie siamo passati al cesto… - forestale82 : RT @dukana2: #Prodi?e quindi #Renzi #Pd #Calenda e tutto il “cucuzzaro” #Eni?pur di continuare a distruggere l’#Italia con criminali di #Co… -