Benevento, nuovo sogno di mercato: spunta Pato (Di venerdì 10 luglio 2020) Sul taccuino di Foggia e Vigorito spunta il nome dell’ex golden boy del Milan Alexandre Pato: il San Paolo, però, spara alto Dopo aver concretizzato l’affare Remy, continua il casting per la rosa del prossimo anno del Benevento. Tanti i nomi sulla lista del ds Pasquale Foggia, pronto a una sessione estiva di calciomercato scoppiettante: l’ultima “grande firma” accostata ai giallorossi e rilanciata dalle testate nazionali sarebbe proprio il “Papero” Alexandre Pato. Secondo Tuttosport, infatti, il Benevento avrebbe messo nel mirino l’attaccante ex Milan ora nelle fila del San Paolo. Un profilo di alto livello, nonostante una carriera in fase calante, che farebbe molto comodo al reparto offensivo della squadra neopromossa in Serie ... Leggi su zon

