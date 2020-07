Benedetta Rossi smentisce con ironia la fake news, cosa è successo? (Di venerdì 10 luglio 2020) Ironica, divertente ma soprattutto molto sincera e spontanea Benedetta Rossi è la food blogger più seguita in rete e da qualche anno anche in tv. Le sue ricette raccolte anche in alcuni libri di successo sono di facile realizzazione e il suo modo di comunicare è diretto e comprensibile. Benedetta non si è mai definita una chef e spesso incredula del suo seguito ha sempre rivelato di voler solo condividere i segreti della cucina casalinga, quella che le hanno insegnato le zie e i genitori. Ovviamente il successo non è sempre apprezzato è anche per questo che spesso Benedetta è stata presa di mira dagli haters e non solo, episodi che non hanno scoraggiato la food blogger ad andare avanti nel suo percorso. La protagonista di Fatto in ... Leggi su quotidianpost

