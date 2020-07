Belen, tra i commenti della foto in barca spunta quello di mamma Veronica: “Ma che dici?” (Di venerdì 10 luglio 2020) Belen Rodriguez è stata beccata dai paparazzi del settimana di Alfonso Signorini insieme alla sua nuova fiamma. Bellissimi, rilassati, in barca e super presi l’uno dall’altra: Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez sono bollenti. Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’identità di Gianmaria Antinolfi, imprenditore del fashion. Lo scatto è sconvolgente, soprattutto per chi è abituato a vedere Belen Rodriguez tra le braccia di Stefano De Martino. Una fotografia che ha fatto balzare sulla sedia chiunque. Abbiamo seguito tutti attentamente gli accadimenti della presunta tresca di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : “Messaggi inequivocabili tra De Martino e la Marcuzzi”. Ma Belen difende Alessia - infoitcultura : Belen Rodriguez dura sul gossip tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: cosa dichiara su Instagram - infoitcultura : Belen Rodriguez rompe il silenzio e parla dei messaggi tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Belen smentisce la relazione tra De Martino e la Marcuzzi - CheDonnait : #Dagospia pubblica la prova del flirt tra #AlessiaMarcuzzi e #StefanoDeMartino #marcuzzi #demartino #belen… -