Beautiful, anticipazioni USA: Delon De Metz è il nuovo Zende Forrester Dominguez (Di venerdì 10 luglio 2020) Un membro della famiglia Forrester si riaffaccerà in Beautiful quando, negli Stati Uniti, ripartiranno le puntate inedite dopo la sospensione dovuta alla crisi sanitaria legata al Covid-19. Sebbene, ad oggi, non vi siano ancora date precise (probabilmente entro fine luglio oppure inizio agosto), è stato reso noto che tra le novità ci sarà il ritorno sulla scena del figlio di Tony e Kristen Dominguez: Zende!Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: John Finnegan, è lui il nuovo amore di Steffy?Ad interpretarlo, tuttavia, non sarà più Rome Flynn, che ha fatto parte del cast della soap dal 2015 al 2017 e che ora sta riscuotendo un discreto successo in produzioni che esulano dal daytime, prima fra tutte la partecipazione nel ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : Recast nelle #PuntateAmericane di #Beautiful, ecco le #anticipazioni - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni puntate americane: nonno Eric scuote la coscienza di Thomas - infoitcultura : Beautiful: LIAM e HOPE felici per sempre (o quasi)? Anticipazioni americane - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni USA: John Finnegan, è lui il nuovo amore di Steffy? - zazoomblog : Beautiful anticipazioni USA: John Finnegan è lui il nuovo amore di Steffy? - #Beautiful #anticipazioni #Finnegan -