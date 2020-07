Beautiful anticipazioni, si torna lunedì: Thomas alla conquista di Hope (Di venerdì 10 luglio 2020) Beautiful ci aspetta con una nuova puntata lunedì, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 13 luglio 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Thomas continuerà ad avvicinarsi a Hope. Mentre la giovane Logan ha scelto di lasciare Liam per stare con Douglas, ma non con suo padre, Thomas pensa che da questa situazione possa nascere molto altro; in questo è appoggiato sicuramente da Ridge che fa il tifo per questa relazione. Non tanto per suo figlio, con il quale non ha mai avuto un ottimo rapporto, ma per Steffy. Infatti da sempre Ridge ha pensato che Steffy dovesse stare con Liam e che fossero la coppia perfetta. E in questo momento, dopo il divorzio da Hope, Liam ... Leggi su ultimenotizieflash

