Basket, Shengelia firma per il Cska Mosca e scatena le proteste in Georgia (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - La decisione di Tornike Shengelia di vestire la maglia del Cska Mosca, club russo tra i piu' forti d'Europa, non è passata inosservata. Il cestista Georgiano, punto di riferimento per il movimento nazionale, ha deciso di soprassedere i dissidi esistenti tra il suo Paese e la Russia per provare a vincere l'Euroleague, massima competizione cestistica del vecchio Continente. Una firma che ha scatenato la reazione della prima donna presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, che sul suo profilo Facebook ha definito il trasferimento come "inaccettabile". Sui social, invece, c'è chi parla di tradimento. Le relazioni diplomatiche tra Mosca e Tbilisi si sono interrotte nel 2008, a ... Leggi su agi

