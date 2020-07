Barack Obama, Melinda Gates e Anthony Fauci non sono stati fotografati in un laboratorio di Wuhan nel 2015 (Di venerdì 10 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 9 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra l’ex presidente degli stati Uniti d’America Barack Obama insieme ad altre tre persone, di cui una che indossa un camice bianco, all’interno di una struttura che sembra un laboratorio. La foto è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato l’immagine: «Fauci, Melinda Gates, Obama, nel laboratorio di Wuhan nel 2015, quando pagarono 3.7 milioni di dollari per ... Leggi su facta.news

luizenorc : RT @gustinicchi: Un Tweet pubblicato del fratello di Trump qualche ora fa... 'Ghislaine Maxwell farà imprigionare Barack e Hillary a vita… - EBurreddu : Un Tweet pubblicato del fratello di Trump qualche ora fa... 'Ghislaine Maxwell farà imprigionare Barack e Hillary… - EBurreddu : RT @gustinicchi: Un Tweet pubblicato del fratello di Trump qualche ora fa... 'Ghislaine Maxwell farà imprigionare Barack e Hillary a vita… - antoniocristini : “L’idea di purezza e che non si facciano mai compromessi e che si sia sempre politicamente consapevoli è qualcosa d… - mgabri59 : RT @gustinicchi: Un Tweet pubblicato del fratello di Trump qualche ora fa... 'Ghislaine Maxwell farà imprigionare Barack e Hillary a vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama Outlook / Cosa cambia nella politica economica americana se vince Biden La Repubblica Usa,' Ricostruire meglio’ il programma economico nazionalista di Joe Biden

Joe Biden propone nel suo programma economico l’idea della ricostruzione, e di una ricostruzione migliore. Questa ricostruzione passa attraverso un massiccio programma di investimenti pubblici e l’ide ...

Buy American. Così Biden lancia la sfida a Trump (e alla Cina)

Joe Biden ha presentato il suo piano per il rilancio dell’industria manifatturiera e delle imprese tech degli Stati Uniti. Sfida doppia: a Trump nella Rust Belt e alla Cina, da cui il candidato dem vu ...

Joe Biden propone nel suo programma economico l’idea della ricostruzione, e di una ricostruzione migliore. Questa ricostruzione passa attraverso un massiccio programma di investimenti pubblici e l’ide ...Joe Biden ha presentato il suo piano per il rilancio dell’industria manifatturiera e delle imprese tech degli Stati Uniti. Sfida doppia: a Trump nella Rust Belt e alla Cina, da cui il candidato dem vu ...