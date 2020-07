Bankitalia: Pil 2020 -9,5%, -13% se peggiora pandemia (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - L'economia italiana va verso una riduzione del Pil del 9,5% quest'anno nello scenario base di una diffusione della pandemia sotto controllo in Italia e a livello globale. Lo ... Leggi su corrieredellosport

