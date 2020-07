Bankitalia, peggiora Pil nel II trimestre: con nuovi focolai fino a -13% (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – La crisi legata alla pandemia Covid-19 peggiora la situazione economica italiana che, nel secondo trimestre, registra un crollo del Pil “attorno al 10 per cento” dopo il -5,3% nel primo trimestre. Sono le stime contenute nel bollettino economico di Bankitalia che stima un -9,5% sull’insieme del 2020 con un rimbalzo nel 2021 del 4,8% e un ulteriore 2,4% nel 2022. Secondo via Nazionale, a maggio sono sì “emersi segnali di recupero, ma la ripresa è graduale” e le ricadute nel primo semestre sono tali che sul totale il Pil avrà un dato lievemente peggiore rispetto alle previsioni dello scorso 5 giugno, quando il calo era intorno al 9,2%. “Effetti persistenti sui consumi delle famiglie deriverebbero dal calo dell’occupazione e del reddito ... Leggi su quifinanza

