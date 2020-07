Bankitalia: nel 2020 contrazione del Pil del 9,5 per cento. Fitch conferma il rating italiano (Di sabato 11 luglio 2020) I dati di Bankitalia sul Pil italiano: contrazione del 9,5% nel 2020. Numero rivisto a ribasso rispetto alle previsioni di giugno. MILANO – Sono stati pubblicati i nuovi dati di Bankitalia sul Pil italiano. Numeri rivisti a ribasso rispetto a giugno con una contrazione del 9,5% nel 2020 (era del 9,2% il mese scorso n.d.r.). “In uno scenario di base, in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia – si legge nel testo di via Nazionale citato da La Repubblica – il Pil si contrarrebbe del 9,5% nella media di quest’anno, interamente a causa della riduzione registrata nel primo semestre e recupererebbe nel prossimo biennio (4,8% nel 2021 e 2,4% nel ... Leggi su newsmondo

bancaditalia : #esceoggi #10luglio il Bollettino Economico #Bankitalia n. 3 del 2020, con informazioni su #economia reale, #lavoro… - francescoseghez : Sintesi della giornata: - Commissione Europea: Pil italiano a -11,2% nel 2020. - Istat: 1/3 delle imprese rischia… - avatar1dory : RT @tvbusiness24: Peggiorano le stime di @bancaditalia riguardo al #pil del secondo trimestre: #crollo del 9,5%. La caduta verrebbe in part… - romi_andrio : RT @bancaditalia: #Bankitalia #Turismo Nel I trimestre del 2020 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è contratta del 34,8% rispe… - rioconcierge : RT @bancaditalia: #Bankitalia #Turismo Nel I trimestre del 2020 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è contratta del 34,8% rispe… -