Banca Sistema, nasce primo operatore bancario nel credito su pegno (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Banca Sistema ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda credito su pegno dal Gruppo Intesa Sanpaolo, che darà vita al primo operatore Bancario nel credito su pegno in Italia presente con 12 filiali e impieghi totali per oltre 70 milioni. Il ramo d’azienda credito su pegno acquisito dal Gruppo Intesa Sanpaolo ha impieghi per 57 milioni, attraverso una rete di sei filiali presenti a Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia in cui operano 58 risorse. L’acquisizione, il cui corrispettivo, incluso l’avviamento, risulta pari a 34 milioni, è stata effettuata dalla controllata Prontopegno, posseduta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nestquotidiano : Banca Sistema, nasce primo operatore bancario nel credito su pegno - CorriereCitta : Banca Sistema, nasce primo operatore bancario nel credito su pegno - paolopicone70 : Il Gruppo Banca Sistema acquisisce il ramo d'azienda di 'credito su pegno' di Intesa Sanpaolo… - MilanoFinanza : Banca Sistema, chiuso l'acquisto del ramo credito su pegno da Intesa - Flavr7 : RT @SovranitaLavoro: Commerzbank: il grande fondo americano Cerberus, scontento dei flop dell'istituto, è riuscito a disarcionare i vertici… -