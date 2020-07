Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, aiuti per 3mila imprese nella fase post Covid (Di venerdì 10 luglio 2020) La Banca di Credito Popolare per sostenere l’economia del territorio e quindi le imprese della Regione, sin dai primi segnali della crisi sanitaria, ha posto in essere tutte le misure previste dai Decreti Cura Italia e Liquidità. Ad oggi, sono state complessivamente valutate ed accolte richieste di nuovi finanziamenti a favore di circa 3.000 imprese campane per circa 250 milioni di euro, sostenendo la continuità e la ripresa, specie nei settori particolarmente colpiti dall’emergenza. Su un totale di oltre 2.780 richieste di nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro, ad oggi ne sono state accolte il 96 per cento – pari a circa 55 milioni di euro – con un’incidenza sul totale del numero delle domande presentate in Campania superiore alla quota ... Leggi su ildenaro

