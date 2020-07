Balotelli, nuovo caso al Brescia: la bilancia segna quasi… un quintale (Di venerdì 10 luglio 2020) Non finiscono i problemi tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo le note vicende relative ai mancati allenamenti e ai presunti tamponi fatti in ritardo, ecco un nuovo capitolo della querelle tra il bomber e la società. Secondo quanto scrive il Corriere di Brescia, l'attaccante sarebbe decisamente fuori forma con un peso che sfiora il quintale.Balotelli: bilancia impietosacaption id="attachment 869879" align="alignnone" width="645" Balotelli (getty images)/captionDa quanto si apprende, il peso di Mario Balotelli sarebbe di 99,8 chilogrammi contro un peso forma di 92. bilancia impietosa per Super Mario che col Brescia non ha mai trovato un vero feeling e sembra dunque destinato all'addio. Frattura ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Balotelli, nuovo caso al Brescia: la bilancia segna quasi... un quintale - - ingrogna : RT @ChiamarsiBomber: Vi piace il nuovo look sobrio di SuperMario #Balotelli? ?? - passione_inter : VIDEO - Balotelli, cosa ti sei messo in testa? Nuovo look con... treccine! - - EuropaCalcio : #Brescia, #Balotelli riprende ad allenarsi. Intanto ecco il nuovo dg - sportface2016 : #Brescia, dopo esser tornato ad allenarsi con la squadra, #Balotelli sui social ha sfoggiato un nuovo look -

