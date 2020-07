Balotelli infortunato e… ingrassato: secondo il Brescia pesa 100 kg! (Di venerdì 10 luglio 2020) Continuano i guai fisici per Mario Balotelli. Post lockdown l’attaccante italiano non riesce a dare continuità ai propri allenamenti: prima la gastroenterite, poi i problemi alla schiena, adesso un risentimento al polpaccio che nella giornata odierna gli ha impedito di completare l’allenamento con i compagni. secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’ inoltre, lo staff medico del Brescia starebbe monitorando anche la forma fisica di Mario Balotelli, apparso ingrassato di qualche kg, con un peso complessivo che sfiorerebbe i 100 kg stando al club. Prima di tornare a disposizione, ‘Super Mario’ dovrebbe smaltire 4-5 per essere convocato da Diego Lopez.L'articolo Balotelli infortunato e… ingrassato: ... Leggi su sportfair

