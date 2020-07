Avvocati: “I tribunali sembrano granducati” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un gruppo disomogeneo, come se fossero nomadi, che decidono fare quello che crede. Granducati in cui ognuno fissa i criteri su come funzionare. Tutto questo nonostante una dichiarazione del ministro nel quale annunciava la riapertura delle attività al 30 giugno”. Ma invece i tribunali non ripartono, le cause vengono rinviate, i problemi crescono sempre di più. Questa l’analisi di Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali durante un incontro all’hotel Britannique di Napoli, trasmesso in diretta su Facebook, al quale hanno preso parte tutti i presidente delle camere penali del distretto di corte d’Appello di Napoli che in modo lineare hanno raccontato di tutti i disagi che stanno vivendo per affrontare il lavoro, depositare atti nelle cancellerie, chiedere la sostituzione di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati tribunali Uffici giudiziari a Ischia, incontro tra la presidenza del Tribunale di Napoli e i rappresentanti dell'Ordine degli avvocati

La criticità degli uffici giudiziari di Ischia è stato l’oggetto dell’incontro tra la presidenza del Tribunale di Napoli e i rappresentanti dell’Ordine degli avvocati, del Consiglio Nazionale Forense, ...

Stepchild Adoption, per la prima volta in Italia tribunale riconosce legame tra fratelli

“È quantomai urgente l’approvazione di una legge che metta fine a queste odiose discriminazioni per evitare che i nostri diritti siano in balia di un giudice, di un sindaco o di un ufficiale di stato” ...

