"Avviso di vendita scritto apposta per lui". Bersani, dopo la politica si butta sugli hotel? Il clamoroso sospetto: girano soldoni (Di venerdì 10 luglio 2020) dopo la politica, Pier Luigi Bersani si darà alla carriera da imprenditore? Lo sospetta Gianfranco Ferroni sul Tempo, riferendo che "a Bettola c'è un albergo che aspetta" proprio l'ex segretario del Pd, oggi con LeU. Nella località del Piacentino in cui lo smacchiatore di giaguari è nato 68 anni fa, scrive il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, "c'è un Avviso di vendita immobiliare che sembra scritto apposta per lui: entro il 24 luglio si può inviare un'offerta per acquistare la storica Residenza ex Albergo Grande, composta da 30 vani, situata nella piazza intitolata a Cristoforo Colombo". "Il valore di stima - si legge ancora - è di 700 mila euro, e l'offerta ... Leggi su liberoquotidiano

