Avete mai visto la figlia di Cristina Parodi? Debutto da cantante [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Il suo nome è Angelica Gori ed è la figlia di Cristina Parodi, conduttrice, e di suo marito Giorgio Gori, sindaco della città di Bergamo. Nata il 24 luglio del 2001, la ragazza ha 18 anni ed è prossima a compierne 19. Capelli scuri e occhi verdi, è già una piccola star. E questo ha ben poco a che vedere con la fama dei suoi genitori e decisamente di più con il suo talento. La carriera della figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori Angelica Gori non è infatti famosa solo per essere la figlia di Cristina Parodi e di Giorgio Gori. La ragazza ha infatti iniziato a farsi strada nel mondo della musica. Già nel 2018 aveva debuttato con il nome d’arte Gispia, pubblicando due ... Leggi su velvetgossip

