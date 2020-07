Autostrade-Governo, round finale: Benetton pronti al passo indietro (Di venerdì 10 luglio 2020) Entra nel vivo il braccio di ferro tra Governo e Autostrade sulla revoca delle concessioni. Dopo due anni dalla tragedia del Ponte Morandi che ha provocato 43 vittime, si fa davvero sul serio: non è più tempo di rinvii. I Cinquestelle chiedono senza se e senza ma la testa dei Benetton ma la partita, per quanto complessa, è ancora da giocare e passa proprio dal loro ridimensionamento. LA DECISIONE DELLA CONSULTA – A dar forza all’esecutivo, il recente pronunciamento della Consulta che ha ritenuto non illegittimo estromettere ASPI dalla ricostruzione del Ponte Morandi. “La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via ... Leggi su quifinanza

carlosibilia : Oggi la #Lega si straccia le vesti e vorrebbe far passare il @Mov5Stelle per incoerente sulla questione… - matteosalvinimi : #Salvini: il governo decida presto su Autostrade perché la Liguria è isolata e di fatto sotto sequestro, è una situ… - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - alessandra6517 : RT @AlfioKrancic: @massimotwiter1 La privatizzazione di Autostrade, porta su di sé il marchio di Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Mario… - ItaLianovery : RT @AlfioKrancic: @massimotwiter1 La privatizzazione di Autostrade, porta su di sé il marchio di Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Mario… -