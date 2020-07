Autostrade, Cancelleri: “Basta frenate da Pd e Iv su revoca”. Orlando: “Da noi mai richieste di rinvii. Di tempo ne è passato fin troppo” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il Pd non ha mai chiesto rinvii”. Anzi: “Per noi di tempo ne è passato sin troppo”. Dopo una giornata di fuoco incrociato, sull’onda dell’assist arrivato dalla Consulta che ha certificato la legittimità dell’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del ponte Morandi, il Partito Democratico batte un colpo. Lo fa con il vice-segretario Andrea Orlando, al quale tocca allontanare le accuse di “frenate”, per dirla con il vice-ministro Giancarlo Cancelleri, sull’iter di revoca della concessione ad Aspi, avviata dopo il crollo del viadotto che provocò 43 vittime. “Il Pd non ha mai chiesto rinvii su questo argomento. I tempi li decide il governo e per noi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

