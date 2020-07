Attivista bengalese: in piazza contro il razzismo (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Noi stiamo assolvendo i nostri doveri, esortando le persone a fare i test e organizzando riunioni con Asl e municipi, ma i nostri diritti? Il trattamento che stiamo ricevendo e’ razzista e discriminatorio”. Cosi’ all’agenzia Dire Nure Alam Siddique, noto anche come Bachcu, originario del Bangladesh, presidente di Dhuumcatu.” “L’associazione ha base nel quartiere di Torpignattara ed e’ un riferimento per i cittadini del Paese asiatico residenti a Roma, una comunita’ di quasi 35.000 persone. Bachcu commenta la scelta del governo italiano di rimpatriare i cittadini del Bangladesh giunti mercoledi’ con due voli dal Qatar, uno a Roma e uno a Milano, per far fronte al crescente numero di persone positive al Covid-19 provenienti dal Paese asiatico. Secondo il presidente di Dhummcatu, non si possono ... Leggi su romadailynews

C'è la fila nonostante il caldo asfissiante davanti all'ospedale Vannini, a Tor Pignattara. I cittadini bengalesi avanzano ordinati con naso e bocca coperti dalla mascherina. Il drive in allestito dal ...

Dacca, 29 giu 16:25 - (Agenzia Nova) - Il Bangladesh ha registrato 4.014 nuovi casi di coronavirus e 45 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 141.801 e quello delle vittime a 1 ...

