Ato, Tropeano chiarisce: “Nessuna rottura con i consiglieri dell’ente d’ambito” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “La gestione dell’Ato rifiuti è improntata alla trasparenza, nessuna rottura con i consiglieri dell’ente d’ambito, presto la scelta del sito dove sarà realizzato l’impianto rifiuti in Irpinia e la tariffa”. E’ quanto afferma nella nota inviata dal presidente dell’ente d’ambito Valentino Tropeano. “Le fantasiose ricostruzioni sul percorso avviato dall’Ato Rifiuti di Avellino per l’individuazione di un sito in cui allocare un impianto per il trattamento dei rifiuti organici impongono alcune precisazioni. Anzitutto, non esiste alcun comitato segreto, tantomeno si è immaginato di mettere a segno un blitz. La gestione dell’Ato Rifiuti di Avellino è improntata sulla massima trasparenza, ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : AVELLINO. Tropeano: 'La gestione dell’Ato Rifiuti di Avellino è improntata sulla massima trasparenza' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ato Tropeano Ato Rifiuti, Tropeano: "La nostra gestione è improntata sulla massima trasparenza" anteprima24.it