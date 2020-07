Atletico Madrid-Real Betis: formazioni, quote, pronostici. Colchoneros in ottima forma (Di venerdì 10 luglio 2020) Il pareggio di Vigo non scalfisce nè il morale nè la classifica dell’Atletico Madrid, terzo e veramente a un passo dall’obiettivo prefissato da quando si è ripreso a giocare: centrare la qualificazione alla prossima Champions League. I Colchoneros hanno trovato ottima continuità di risultati e ora puntano a una vittoria interna contro un Betis che … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

