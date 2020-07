Atalanta, Percassi: “Psg fortissima ma ci giocheremo le nostre chance” (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato in collegamento con il sito della Uefa nel corso del sorteggio di Champions LEague. Il numero uno ha commentato l'esito del sorteggio e l'accoppiamento della Dea con il Paris Saint-Germain."Per l'Atalanta è un orgoglio essere qui tra le protagoniste. Per la città di Bergamo è un orglioglio. Il Psg è fortissima. Noi giocheremo con grande determinazione e proveremo a giocarci le nostre chance. Per noi sarà come andare a scuola. Per noi sarà una partita memorabile per la nostra storia" Atalanta, Percassi: “Psg fortissima ma ci giocheremo le nostre chance” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

LuigiLiccardo6 : RT @TMW_radio: #Percassi: 'Per l’#Atalanta è un sogno essere tra le 8 squadre finaliste di #ChampionsLeague, anche per la città di Bergamo.… - TMW_radio : #Percassi: 'Per l’#Atalanta è un sogno essere tra le 8 squadre finaliste di #ChampionsLeague, anche per la città di… - ItaSportPress : Atalanta, Percassi: 'Psg fortissima ma ci giocheremo le nostre chance' - - diego4all : @JedHemlock @stebellentani L'Atalanta è il terzo anno sugli ultimi 4 che ci sta davanti. Percassi sa gestire un clu… - gcavallaro1 : RT @FBiasin: Parlare oggi di “possibilità scudetto all’#Atalanta” significa voler esagerare (un classico), ma il solo fatto che una cosa de… -